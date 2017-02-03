DEV-İŞ, yeni belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Asgari ücret yasasının yok sayıldığına dikkat çeken Dev-İş, yeni asgari ücretin “Başbakanın keyfi kriterlerine dayalı” belirlendiğini savundu

DEV-İŞ Genel Sekreteri Koral Aşam imzasıyla yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Sosyal devlet kavramını hiçleştiren, hak, hukuk, yasa tanımayan, tıpkı Firavun yönetimi gibi kendilerini ve sınıflarını ayrıcalıklı olarak gören UBP-DP hükümeti, asgari ücret yasasını yok sayarak yeni asgari ücreti belirledi. Brüt 2020 TL olarak belirlenen Asgari ücretin emekçilere yansıması net 1757.4TL oldu. Asgari ücret yasasının emrettiği veri ve kriterler hesaplanmadan, yalnızca Başbakanın keyfi kriterlerine dayalı olarak belirlenen Asgari ücret, emekçilere boğaz tokluğuna çalışma öngörmektedir.

DEV-İŞ 2015 aralık ayında yasanın emrettiği kriterler doğrultusunda, Ticaret dairesinin fiyat endeksi, sağlık bakanlığının gıda endeksi ve ortalama hane halkı ve hane halkı çalışan sayısı verilerine göre Asgari ücret tespiti yapmış, devletin kendi verilerine göre hesaplanan 2016 Asgari ücreti Brüt 3009TL, açlık sınırı ise 1615 TL olarak hesaplanmıştı. Bırakalım Asgari ücreti, 1 yıllık enflasyon oranı açlık sınırına yansıtılsa, elde edilecek veri 1776 TL’dir. Yani 2017 yılı için belirlenen Net 1757,4TL, açlık sınırının altında bir ücret olup, emekçilere boğaz tokluğuna çalışma vaat etmektedir.

UBP-DP hükümetinin Asgari ücret konusundaki pervasızlığı, yalnızca asgari ücretli emekçilerle de sınırlı kalmayıp, gelir vergisini düzenli ödeyen emekçileri de kapsamına almaktadır. Vergi yasasına göre, Ocak ayı Asgari ücreti dikkate alınarak belirlenen gelir vergisi muafiyetleri, şubat ayına bırakılarak 2020 TL üzerinden değil 1834 TL üzerinden hesaplanacağı için, muafiyet rakamları düşecek ve emekçiler daha yüksek gelir vergisi ödeyecektir.

Kısacası Firavun idaresi bir taşta 2 kuş vurmuş, masada işçi sınıfını temsil ettiği iddiasında olan HÜR-İŞ ve bağlı sendikaları da buna onay vermiştir.

(FOTO ARŞİV)