Fırat’a 30 ay hapis cezası

Girne’de 2017 Ekim ve Kasım ayları içinde aynı yöntemle üç kişinin cep telefonunu “kız arkadaşımı arayacağım” diyerek çalarak sattıktan sonra parayı casinoda kumar oynayan Mehmet Emin Fırat aleyhindeki dava karara bağlandı, 30 ay hapislik cezası aldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkanı Fadıl Aksu, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu. Kıdemli Yargıç Beyoğlu, Mehmet Emin Fırat’ın “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan 1 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde olduğunu anımsattı. Beyoğlu, Fırat’ın suçları 2017 yılı Ekim-Kasım ayları arasında Girne’de işlediğini, kız arkadaşını arayacağı bahanesiyle aldığı telefonu sahibine iade etmeyerek sattığını aynı yöntemle bunu birden fazla kişiye yaptığını belirtti. Fırat’ın başkasına ait çaldığı cep telefonlarını sattığını ifade eden Beyoğlu, paraları ise Casino da kumar oynadığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğinin de altını çizdi. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, “Emanetçi tarafından sirkat” suçunun yasada 7 yıla kadar hapisliği olduğuna vurgu yaparak toplumun huzurunu kaçıran bu tip olaylara mahkemelerin kayıtsız kalmayacağını da belirtti. Beyoğlu, Fırat’ın aynı suçu birden çok işlemesi ve kumarı kendine alışkanlık yapmasını kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirterek Mehmet Emin Fırat’ı yargılandığı suçtan 30 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.