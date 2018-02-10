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FİRARİLER LARNAKA'DA YAKALANDI

FİRARİLER LARNAKA'DA YAKALANDI

Merkezi Cezaevi'nden firar eden mahkumlar Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov bugün öğle saatlerinde Larnaka'da yakalandı. 

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Merkezi Cezaevi'nden firar eden mahkumlar Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov bugün öğle saatlerinde Larnaka'da yakalandı. 

Polis Basın Subaylığı, her iki firarinin Kıbrıs'ın kuzeyine iadesi için gerekli girişimin başlatıldığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere her iki mahkum da 7 Şubat akşamı çöp dökmek için 2 gardiyan ile birlikte cezaevinin avlusuna çıkmış, buradan koşarak kaçmıştı.

Mahkumların cezaevinden firar etmesinin ardından 'güvenlik zaafiyeti' sorgulanmış, 2 gardiyan ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri de Yılkar'ın Kıbrıs'ın güneyinde olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

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Cezaevinde firarCezaevinde firarMerkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Süleyman YILKAR ve Aliser EYMİROV saat 19:15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etti.