Firari yakalandı

SAAT: 18.30

Polis, Lefkoşa Askeri Mahkeme'den firar eden Gökhan Doğan'ın yakalandığını açıkladı.

Polis açıklaması şöyle: Firari şahıs Gökhan DOĞAN, İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklanmıştır.

Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan Gökhan Doğan, öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkemeden firar etmişti.