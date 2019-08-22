Firari yakalandı
Polis, Lefkoşa Askeri Mahkeme'den firar eden Gökhan Doğan'ın yakalandığını açıkladı.
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SAAT: 18.30
Polis, Lefkoşa Askeri Mahkeme'den firar eden Gökhan Doğan'ın yakalandığını açıkladı.
Polis açıklaması şöyle: Firari şahıs Gökhan DOĞAN, İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklanmıştır.
Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan Gökhan Doğan, öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkemeden firar etmişti.
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Etiketler : mahkeme, askeri mahkeme, firar
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