‘Firari’ soruşturması tamamlandı: Teminatla serbest kaldı…

Uyuşturucu suçundan Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu sırada, apandisit ameliyatı olmak için kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden kaçan 29 yaşındaki Mohamed Amine Khereoub’un firari ile ilgili yardım ve yataklıktan tutuklanan M.Y, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkada huzurda bulunan zanlı M.Y’nin, daha önceden tutuklu yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı A.Y ile birlikte Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde apandisit ameliyatı sebebiyle tedavi gören, "uyuşturucu madde tasarrufu" suçundan hükümsüz tutuklu İran uyruklu Mohammed Ameri Khereovbi'nin kaçmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Askeri yasak bölgeden güneye…

Polis zanlının, firari mahkumu, Beyarmudu’ndaki ilkokul bölgesinden 1.derece askeri yasak bölgeye gizlice girip, ihlal etmesine ve yetkili makamdan izinsiz ülke dışına çıkıp üsler bölgesindeki evine gelmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Soruşturma tamamlandı…

Açıkada zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.