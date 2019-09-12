Firari şahıs yakalandı

Firari şahıs Mürsel Aydın, saat 18:00 itibariyle Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmişti.