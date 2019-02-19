Firari mahkum cezaevine gönderildi

Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat tarihinde firar eden ve Dörtyol bölgesinde tespit edilerek tutuklanan mahkum Gökhan Takımcılar, bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı.

6 metre uzunluğundaki iple firar etti

Taşlı, 14 şubat tarihinde 10.00 raddelerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir ‘ambar açma’ meselesinden dolayı 18 ay hükümlü tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevi’nin Güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp konu duvarı aşıp tasarrufunda bulundurduğu 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek cezaevinden firar ettiğini mahkemeye aktardı.

15 Şubat’ta tespit edildi…

Polis zanlının 15 Şubat tarihinde Dörtyol köyünde tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Taşlı, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.