Firari kadın mahkumlar ‘gösterilmiyor’ iddiası

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Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ve İnsan Hakları Vakfı Üyesi Avukat Özge Uğraşın, geçtiğimiz günlerde kontrole götürüldükleri Poliklinik’ten kaçma girişiminde bulunan mahkumlar Emine Kaplan ve Melisa Şen’le görüşme istemine Cezaevi yönetiminin ‘keyfi bir şekilde’ olumsuz yanıt verdiğini savundu.

Mahkumlarla görüşme talep eden Avukat Özge Uğraşın’a Disiplin Kurulu’nun toplanacağını bu nedenle 1 saat beklemesini ve kendisini 1 saat sonra mahkumlarla görüştürebileceğini söylediğini savunan Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ise, Avukat Uğraşın’ın beklemek istemediğini ileri sürdü.

Avukat Uğraşın: “Tamamen keyfi bir kararla mahkumlarla görüştürülmedim”

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nce hazırlanan işkence ile mücadelede veri tabanı olusturacak formlar doldurabilmek ve hukuki destek vermek için, işkenceye maruz kaldıkları gerekçesi ile mahkumlar Emine Kaplan ve Melisa Şen’le görüşmek üzere Merkezi Cezaevi’ne gittiğini ifade eden Avukat Özge Uğraşın, kendisine, ‘suç işledikleri için ayrıştırıldıkları’ gerekçesi ile kendisine görüştürülmediğinin ifade edildiğini de aktardı.

Söz konusu mahkumlarla ilgili Disiplin Kurulu toplanmadığını bu nedenle ayrıştırıldıkları için Avukat’la görüştürülmeme gerekçesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Avukat Uğraşın, bunu ‘tamamen keyfi’ bir uygulama olduğunu da savundu.

“Tecrit tutularak şikayet yapmalarına izin verilmiyor”

Avukat Özge Uğraşın’ın açıklamaları şöyle:

“Müdür darp olmadığına dair raporu olduğunu söylüyor ancak her darp fiziki iz bırakmıyor. Buradaki esas sorun kadınların keyfi şekilde tecrit tutularak şikayet yapmalarına izin verilmemesi, avukatla görüşmelerine izin verilmemesidir”.

Cezaevi Müdürü Bilmem: “Avukat’a 1 saat sonra görüştürebileceğimi söyledim”

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ise, Cezaevi Tüzüğü’nün 119. Maddesi uyarınca herhangi bir suç işleyen mahkumların Avukatları ile görüştürülmesinde yetkinin Cezaevi Müdürü’nde olduğunu anımsatırken, Avukat Uğraşın’a 1 saat beklemesi halinde söz konusu mahkumlarla görüşebileceğini söylediğini de ifade etti.

Mahkumlarla görüşme talep eden Avukat Özge Uğraşın’a, Disiplin Kurulu’nun toplanacağını bu nedenle 1 saat beklemesini ve kendisini 1 saat sonra mahkumlarla görüştürebileceğini söylediğini savunan Müdür Bilmem, Avukat Uğraşın’ın beklemek istemediğini söyledi.

“Darp olmadığına dair hem personelin, hem de doktorun raporu var”

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, söz konusu iki kadın mahkumla ilgili darp olayının da söz konusu olmadığını ileri sürerken, bu konuda hem vardiya devreden personelin, hem de Doktorun raporu bulunduğunu ifade etti.

Olay nasıl olmuştu?

Uyuşturucu suçundan dolayı Merkezi Cezaevi’nde bulunan Emine Kaplan ile Melisa Şen isimli mahkumlar, firar girişiminde bulunmuştu.

28 Ağustos Salı günü, saat 13.15’te yaşanan olay sonrasında her iki mahkum, bölgedeki bir köprü altında tespit edilmişti.

Rahatsız oldukları gerekçesiyle öğle saatlerinde Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’ne götürülen tutuklular, sağlık kontrolleri sonrasında cezaevi aracına bindirildikleri sırada kaçmaya çalıştı.

Kelepçeli olmalarına rağmen, koşarak bölgeden uzaklaşan her iki mahkum, görevli gardiyanlar tarafından bir köprünün altında saklanmış halde bulunmuştu.

Yaşanan olayı doğrulayan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, kovalama sırasında bir gardiyanın ayağından yaralandığını, şu anda hastanede tedavi altına alındığını söylemişti. 28 Ağustos Salı günü kaçma girişiminde bulunan mahkumların bir gardiyan tarafından dövüldükleri de iddia edilmişti.

Kaplan hükümlü, Şen ise hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde bulunuyor.