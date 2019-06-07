Finlandiya Seçimlerinde Rekor: Meclisin Yüzde 47’si Kadın

Finlandiya’da yapılan seçimler sonucunda rekor sayıda kadın milletvekili seçildi. Kadınlar meclisteki milletvekillerinin yüzde 47’sini oluştururken, genç vekillerin sayısında da artış yaşandı. Finlandiya meclisinin yüzde 48’i 45 yaşın altında.

Finlandiya’da kamu politikalarında bütün karar alma süreçlerinde, konu ve alan ne olursa olsun, fiili cinsiyet eşitliği dikkate alınıyor. Kamu organlarında ve yarı-resmi örgütlerde genelde yüzde 40 civarında olan kota ve parite kıstasları uygulanıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı “2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu”na göre Finlandiya, cinsiyet eşitliği konusunda 149 ülke arasında dördüncü sırada.

Tüm bu kıstaslara rağmen Finlandiya’da bugüne kadar hiç bu kadar çok kadın milletvekili parlamentoda yer almamıştı. 2019-2023 dönemi boyunca 93 kadın milletvekili parlamentoda siyaset yapmak için ön sıralarda olacak. Böylece, bir önceki 2015 seçimlerinde kırılan 85 kadın milletvekili rekoru bu yıl yeni bir rekor kırmış oldu. 200 sandalyeli Finlandiya Parlamentosu’nda kadınlar meclisteki milletvekillerinin yüzde 47’sini oluşturacak.

Ayrıca bu seçimlerde göze çarpan bir diğer unsursa parlamentodaki vekillerin yaşları. Diğer dönemlere nazaran genç vekillerin sayısında da artış yaşandı. Parlamentoda sekiz vekil 30 yaşın altında ve parlamentonun yüzde 48’i 45 yaşın altındaki vekillerden oluşuyor. En genç milletvekili ise 24 yaşında.

Finlandiya’da eşitlik yasası

Finlandiya’da eşitlik yasası kapsamı gereğince 30’dan fazla kişiye istihdam edildiği işyerlerinde eşitlik planı şartı aranıyor.

Aynı zamanda annenin doğumdan sonra 105 gün, babanın ise 18 gün izin hakkı var. Bu izinden sonra ebeveynlerden herhangi biri 158 gün daha izin kullanabiliyor. Bu izne ek olarak, çocuk 3 yaşına gelene dek ebeveynlerden biri işten ayrılma şartı aranmadan ücretsiz izin alabiliyor. Ayrıca hane içi işlerin ücretli birimlere yönlendirilmesi vergiden düşülüyor.

Finlandiya “Eşitlik Yasası” sadece cinsiyete dayalı bir eşitlik için değil cinsel azınlıkların ve cinsiyet azınlıklarının haklarını, çocuk haklarını, engellilerin haklarını ve her türlü ayrımcılık karşıtlığını içerisine alan geniş bir yasa.

Kaynak: Bianet, Kaosgl, infofinland.fi