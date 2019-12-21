Finansevim ile Senetle Ev Alma Fırsatı Yakalayın

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Finansevim faizsiz ev almak hayali olan bireyler tarafından son yıllarda sıklıkla kullanılan firmalardan biri haline gelmiştir. Firmanın kaliteli ve güvenilir olmasının yanı sıra kampanya olanaklarının geniş olması gibi nedenler de kullanım oranlarının artmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda siz de hayal ettiğiniz konutları birikim ve faiz gibi sorunlar yüzünden alamıyorsanız Finansevim senetle ev alma kampanyalarına katılım gösterebilirsiniz. Üstelik kampanya katılım şartlarını yerine getirmek ya da kampanyalara katılım sağlamak zannedildiği gibi zor değildir. Siz de anlatılacak olan şekilde hareket ederek kampanya katılımlarınızı sağlayabilirsiniz.

Finansevim Senetle Faizsiz Ev Almak

Finansevim senetle faizsiz ev almak bir hayal değildir. Öncelikle firma bunun için tasarrufa dayalı işleyen bir sistemi çalışır hale getirmiştir. Sistemin devamlı şekilde işlemesi için pek çok katılımcı gerekmektedir. Kaliteli bir firma olduğu için katılımcı sorunu da yaşanmamaktadır. Kampanya katılımları öncesinde kişilerden bir peşinat talep edilmemektedir. Bunun yerine gerçekleştirilen görüşmelerle birlikte ne türde bir ev satın alınmak istendiği ve evin ücretinin ne kadar olduğu gibi bilgiler temin edilmektedir. Ev özelliklerinin belirlenmesinin hemen ardından kişiye özel ödeme planları oluşturulmaktadır. Ödeme planlarında ara ödemeler de peşinat ödemelerinde olduğu gibi isteğe bağlı hale getirilmiştir. Sistem böylelikle özellikle orta ve düşük gelir seviyesindeki vatandaşlar için oldukça karşı sonuçlar oluşturmaktadır.

Finansevim Senetle Ev Alma Kampanyası

Kişilerin normal şartlar altında senetle peşinatsız ev almaları mümkün değildir. Ancak Finansevim senetle peşinatsız konut satışları gerçekleştirmektedir. Satışların gerçekleşmesinde yardımlaşma usulü esas olarak alınmıştır. Örneğin bireyler aylık ödeyebilecekleri para miktarına göre değişen rakamlardan oluşan gruplara dâhil edilmektedir. Her grup aylık bir adet ev alacak kadar birikim yapabilmektedir. O ay içerisinde kimin ev sahibi olacağı ise kura ile adilane bir şekilde belirlenmektedir. Kuranın adilane olmasının garantisi ise noter huzurunda çekilmesi ile verilebilmektedir. Böylelikle bireyler birikim yapmak zorunda kalmadan firmada imzalayacaklar anlaşmalarla birlikte uzun süreden bu yana hayal ettikleri evleri alabilmektedir. Konut alımları ile sistemini kısıtlamayan firma ofis ya da arsa alımı da yapmaktadır.

https://www.finansevim.com.tr/senetle-ev-alma-firsati/