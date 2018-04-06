Finaller için yarışıyorlar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları’nda Girne ve Güzelyurt bölgelerinin müsabakaları Üner Berkalp Stadı’nda başladı. Hafta başında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinin eleme yarışlarının ardından finallere katılacak okulların belirlenmesi adına Girne ve Güzelyurt bölge eleme yarışları önem taşıyor. Bugün tamamlanacak olan yarışların ilk gününde Girne bölgesinde 23 Nisan İlkokulu kız ve erkek takımları takımsal sıralamanın ilk basamağında yer aldı. Güzelyurt bölgesinde kızlarda Özgürlük İlkokulu, erkeklerde de Kurtuluş İlkokulu ilk günü lider tamamlamayı başardı. İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şöyle: