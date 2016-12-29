Finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Milli Günler Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Birimi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda yarı final maçları dün Atatürk Spor Salonu’nda oynanırken finale yükselen ekipler belirlendi. Kızlarda Levent Koleji ile Yakın Doğu Koleji, erkeklerde Türk Maarif Koleji ile Yakın Doğu Koleji rakiplerini mağlup ederek finale yükseldiler. Şampiyonada bugün üçüncülük ve final karşılaşmaları yine Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Sonuçlar ve program şöyle:

SONUÇLAR

Kızlar Yarı Final

Levent Koleji – Girne Amerikan Koleji: 45-12

Yakın Doğu Koleji – Türk Maarif Koleji: 41-19

Erkekler Yarı Final

Türk Maarif Koleji – Girne Amerikan Koleji: 58-40

Yakın Doğu Koleji – Doğu Akdeniz Doğa Koleji: 52-26

BUGÜN

Kızlar Üçüncülük: Girne Amerikan Koleji – Türk Maarif Koleji

Erkekler Üçüncülük: Türk Maarif Koleji – Doğu Akdeniz Doğa Koleji

Kızlar Finali: Levent Koleji – Yakın Doğu Koleji

Erkekler Finali: Türk Maarif Koleji – Yakın Doğu Koleji