Finalin tarihi açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Koopbank Kıbrıs Kupası’nda finalin oynanacağı tarihi açıkladı. Işıklandırma çalışmaları sona gelinen Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın ev sahipliği yapacağı final karşılaşması 12 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.

Ligler tescillendi

Yönetim Kurulu tamamlanan K-Pet Birinci Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’u tescilledi. Yapılan açıklamada grup şampiyonluklarını ilan eden Merit Alsancak Yeşilova ile Ozanköy’ün başarılarının yanı sıra Play-off finalini kazanan Yeni Boğaziçi’nin Süper Lig terfisi tescillendi.

Kurul ayrıca normal sezonda ve Play-out maçları sonunda Bölgesel Terfi Müsabakaları Ligi’ne düşmesi kesinleşen takımların durumunu da tescillediğini duyurdu.