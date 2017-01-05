Finalin adı: NKL-GMTMK

Eren ŞİŞİK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselerarası Voleybol Şampiyonası’nda kızlarda yarı final maçları dün oynandı. Rakiplerini mağlup eden Namık Kemal Lisesi (NKL) ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) adlarını finale yazdıran ekipler oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar keyifli geçerken, geçen sezonun şampiyonu NKL tekrardan final oynama başarısı gösterdi.

Günün ilk karşılaşması Namık Kemal Lisesi ile Bülent Ecevit Anadolu Lisesi arasında oynandı. Karşılaşmada rahat bir oyun sergileyen NKL; 25-3, 25-14 ve 25-5’lik setlerle maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu maçın ardından ise geçen senenin finalisti Erenköy Lisesi ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmada büyük bir konsantrasyon eksikliği yaşayan Erenköy Lisesi maçı kaybetti. Gazimağusa Türk Maarif Koleji etkili savunmasıyla maçı kazanırken, karşılaşmayı; 25-21, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kazanarak finalde NKL’nin rakibi oldu.