Finalin adı kondu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda finale yükselen ekipler dün akşam oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından belli oldu. Güzelyurt Spor Salonu’nda yer alan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Mapfree ile Koopspor yarın finalde kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.

İlk finalist Mapfree

Federasyon Kupası’nın ilk finalisti Mapfree oldu. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan yarı final mücadelesinde rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 13-9, 31-17, 48-41 ve 56-45’lik periyotlar sonunda mağlup eden Mapfree adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı ile oynayan GAÜ oyuncusu Gordan Glomazic olurken, oyuncunun performansı galibiyet için yeterli olmadı. Mapfree’nin en skorer ismi 16 sayı ile oynayan Luka Pajkovic oldu.

Koop, LAÜ’yü yenerek final vizesi aldı

Günün diğer yarı final mücadelesinde ise Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Koopspor rakibini 18-13, 47-43, 58-57 ve 81-75’lik periyotlar sonunda mağlup eden Koop adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi LAÜ’den 23 sayı kaydeden Jovante Douglas oldu. Federasyon Kupası’nda final karşılaşması yarın akşam Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.