Finale katılım için yarıştılar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Elemeleri’nde Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinin eleme müsabakaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün süren yarışlarda Lefkoşa bölgesinin yanı sıra Mağusa A ve B bölgelerinde yer alan okullar iyi bir derece elde ederek final vizesi almaya çalıştı. Müsabakalar sonunda Lefkoşa bölgesinde Levent Primary İlkokulu kızlarda ve erkeklerde ilk sırayı aldı. Mağusa A bölgesinde erkeklerde Akova Yıldırım İlkokulu, kızlarda Yeni Erenköy İlkokulu birinci olarak elemeleri tamamlarken, Mağusa B bölgesinde ise kızlarda Alaniçi İlkokulu, erkeklerde de Şht. Osman Ahmet İlkokulu ilk sırada elemeleri noktaladı.

Yarın Güzelyurt ve Girne elemeleri

İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme yarışlarına yarın ve Cuma günü Güzelyurt’ta yapılacak olan Güzelyurt ve Girne bölgesi elemeleri ile devam edilecek. Alınacak sonuçların ardından finallere katılmaya hak kazanan okullar belirlenmiş olacak. Takım sıralamaları şöyle: