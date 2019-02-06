Final vizesi arayacaklar

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Rauf Raif Denktaş Kupası’nda Büyük Kadınlar finalistleri bu akşam belli olacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan ön eleme karşılaşmasında rakibi Yeni Erenköy’ü 3-1 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükselmişti.

Bu akşam RA 25 Spor Salonu’nda gecenin ilk yarı finali Lefke Avrupa Üniversitesi ile Vakıflar arasında oynanacak. Karşılaşma saat 18.30’da başlayacak.

Bu karşılaşmanın ardından aynı salonda saat 20.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile YDÜ finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.

Erkekler yarı finalleri 13 Şubat’ta

Rauf Raif Denktaş Kupası’nda erkekler finalistleri ise 13 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak. Yarı finalde Çamlık Spor ile Yeni Erenköy BVK, YDÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

BU AKŞAM

Büyük Kadın Yarı Final

RA 25 Spor Salonu: LAÜ – Vakıflar (18.30)

RA 25 Spor Salonu: DAÜ – YDÜ (20.00)

13 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Büyük Erkek Yarı Final

RA 25 Spor Salonu: Çamlık Spor – Y.Erenköy (18.30)

RA 25 Spor Salonu: YDÜ – DAÜ (20.00)