Final Üniversitesi “Dünya Turizm Günü”nü kutluyor

Final Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü tarafından her yıl 27 Eylül’de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, ülkemizdeki turizm sektörünü ve sektöre akademik bakışı değerlendirdi. Öğrencileri ile bir araya gelerek bu önemli günde değerlendirmelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Güden, Kuzey Kıbrıs’taki her bireyin turizmden doğrudan veya dolaylı biçimde etkilendiğine dikkati çekerek “Ülkemizdeki her bir kişinin 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutlarım” dedi.

Sürdürülebilir turizm için dünya çapında farkındalık

27 Eylül’ün tarih bilgisini veren Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden; “1970’li yılarda turizmin ülkelere ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel anlamda bazı bölgelerde olumlu bazı bölgelerde ise olumsuz etkileri vardı. Birleşmiş Milletler de sürdürülebilir bir turizm adına dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla 1980 yılında 27 Eylül’ü “Dünya Turizm Günü” olarak ilan etti” dedi.

Ülke çapındaki anlaşmaları ve uluslararası düzeydeki üyelikleri sayesinde uygulama anlamında da öğrencilerin desteklendiği Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu’nda sürdürülebilir olmak ortak hedefiyle hareket ettiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, gelecek turizm nesillerini yetiştirmek üzere bu hedef doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade etti. Turizm Bakanlığı ile de projeler oluşturmak hedefinde olduklarını ifade eden Güden, ülkemiz turizmi için şunları söyledi:

“En önemli husus, turizmin ülkemiz için önemini farkındalık projeleri ile belirtmektir. İnsanlar kazanç sağladığı takdirde turizmi benimseyecektir. Son dönemde yapılan araştırmalar şunu belirtiyor; Butik anlayışıyla kurulan işletmelere gelen misafirler harcama gücü daha fazla, eğitim seviyesi daha yüksek ve daha fazla zamana sahip. Yani bu misafirin ülkemizde daha fazla para harcama gücü olduğu, çevreye, sosyal-kültümüze ve yerel ekonomimize doğrudan etkisinin daha kuvvetli olduğu ve bunları ancak ülkemizdeki konaklama süresinin uzadığında yapabildiği bilimsel olarak açıklanmıştır. Bu yüzden küçük işletmelere daha fazla destek verilmelidir. Bunun yanında toplu taşımacılığa daha fazla fonlar ayrılmalı ki esnafa, kültürel değerlerimize, yeşil alanlara ve sahillere rahatlıkla ulaşım olsun. Dünya Turizm Günü’nde hatırlamamız gereken husus sürdürebilir bir turizm modelini oluşturabilmek olmalıdır. Ülkemizin çevresel, ekonomik ve sosyokültürel sürdürülebilir bir feraha kavuşması için çaba göstermek her Kıbrıs vatandaşının görevidir.”