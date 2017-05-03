Final serisinde son randevu

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Final Serisi’nin son maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor bu akşam şampiyonun belirleneceği maça çıkıyor. Saat 20.00’de başlayacak kritik maç YDÜ’nün ev sahipliğinde NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak. Kritik karşılaşma öncesi YENİDÜZEN final serisinde şimdiye kadar oynanan maçların istatistiklerini okuyucularına sundu. Final serisinde 4 kez karşılaşan iki ekip bu maçlarda birbirilerine 2’şer kez üstünlük kurdu ve seride son maça 2-2 ile girildi. Kritik karşılaşmada çok yüksek bir seyirci ortalamasının maçı izlemesi beklenirken, karşılaşmada yoğun güvenlik önlemlerinin de alınması bekleniyor. Geçen sezon da iki takımın nefes kesen final serisinde son maça 3-3’lük eşitlikle girilmiş ve rakibini deplasmanda yenen Koop kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Ligde 8’inci randevu

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesinde oynanan 4 maçta ise ilginç istatistikler ortaya çıktı. Normal sezonda sadece 1 kez yenilen YDÜ takımı final serisinde oynadığı 4 maçta iki kez rakibine yenilerek düşüş yaşarken, Play-Off’a son maç sonunda yükselen Koopspor da final serisinde güçlü rakibini yenmeyi başardı. Bu sezon ligde 7 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 4 kez YDÜ maçı kazanırken, Koopspor da rakibini 3 kez yenmeyi başardı.

Colimon zirvede

Dört maçı geride kalan final serisinde en çok sayı üreten oyuncu Koopspor’un Amerikalısı Cliff Colimon olurken oyuncu 4 maçta 109 kez rakip potaya isabet sağladı ve maç başına 27,3 sayıyla oynadı. Bu oyuncunun ardından ise YDÜ’nün iki yıldızı Kaspars Kambala ve Derek Williams geldi. 70’er sayı atan ikili maç başına 17,5 sayı ortalamasıyla son maça girecek. Yerliler arasında ise final serisinde en çok sayı atan oyuncu Koopspor oyuncusu Kercem İnancı oldu. Kercem 4 maçta attığı 51 sayıyla maç başına 12,8 isabet ortalaması tutturdu.

Ribauntlarda Johnson ve İhsan önde

Final serisinde en çok ribaunt alan oyuncu 28 ribaunt ve maç başına 7 ribaunt ortalaması ile oynayan Koop oyuncusu Treamayne Johnson olurken, bu oyuncuyu YDÜ’lü İhsan Üğütücü 27 ribaunt ve maç başına 6,8 ribaunt ortalaması ile takip etti. En çok asist yapan oyuncu YDÜ’nün Amerikalısı Derek Williams olurken, oyuncu 17 asistlik bir performans sergiledi. Amerikalı oyuncuyu Koop oyuncusu Doğukan 14 asistle izledi. Bu ikili faullerde de en üstte yer aldı. Williams 4 maçta 16 faul yaparak maç başına 4 faulle oynarken, Doğukan da aynı sayıda ve oranda faul yaptı.

2 ve 3 sayılık isabet oranları

İki sayılık isabet oranlarında ise genellikle benchden oyuna giren oyuncular ön plana çıktı. YDÜ’de Kambala’nın yerli alternatifi Arda Ustaoğlu 4 maçta 14’te 12’lik isabetiyle %85,7 oran yakaladı. Bu oyuncuyu Koop oyuncusu Miroslav Cubrilo 16’da 11’lik sayı ve %68,8’lik isabet oranıyla takip etti. Üç sayılarda ise Koop’un iki oyuncusu Tayfun ve Doğukan ön plana çıktı. Tayfun 10’da 6 ve %60 isabet oranıyla son maça girerken, Doğukan da 21’de 9’la ve %42,8’lik oranla dört maçı tamamladı. YDÜ’de bu alanda en tepede Sırp yıldız Vukasin Mandic yer aldı. 23’de 9’luk sayı isabeti ile %39,1 isabet oranı tutturan Mandic takımının en isabetli üç sayılık atış yapan oyuncusu oldu.

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KOOPSPOR FİNALE NASIL GELDİ?

NORMAL SEZON

RAKİP SKOR

1.Girne Üni. 76-79 (M)

2.LAÜ 87-84 (G)

3.GAÜ 89-58 (G)

4.Mapfree 83-85 (M)

5.YDÜ 79-73 (G)

6.MGA 67-70 (M)

7.GAÜ 87-65 (G)

8.Girne Üni. 90-82 (G)

9.LAÜ 121-127 (M)

10.Mapfree 77-85 (M)

11.YDÜ 71-76 (M)

12.MGA 76-70 (G)

13.Girne Üni. 82-79 (G)

14.Mapfree 72-60 (G)

15.GAÜ 89-80 (G)

16.LAÜ 68-73 (M)

17.YDÜ 56-66 (M)

18.MGA 85-56 (G)

PLAY-OFF YARI FİNAL SERİSİ (0-0)

LAÜ 74-72 (1-0) (G)

LAÜ 87-85 (2-0) (G)

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YDÜ FİNALE NASIL GELDİ?

NORMAL SEZON

RAKİP SKOR

1.MGA 90-80 (G)

2.Girne Üni. 76-58 (G)

3.LAÜ 81-66 (G)

4.Koop 73-79 (M)

5.Mapfree 90-78 (G)

6.GAÜ 102-58 (G)

7.MGA 64-55 (G)

8.Girne Üni. 82-60 (G)

9.LAÜ 72-67 (G)

10.GAÜ 79-52 (G)

11.Koop 76-71 (G)

12.Mapfree 75-65 (G)

13.MGA 78-74 (G)

14.GAÜ 92-56 (G)

15.LAÜ 88-81 (G)

16.Girne Üni. 92-72 (G)

17.Mapfree 94-51 (G)

18.Koop 66-56 (G)

PLAY-OFF YARI FİNAL SERİSİ (1-0)

Girne Üni. 85-82 (2-0) (G)

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FİNAL SERİSİNDE ALINAN SONUÇLAR

1.YDÜ-Koop 72-74 (0-1)

2.YDÜ-Koop 92-82 (1-1)

3.Koop-YDÜ 74-72 (2-1)

4.Koop-YDÜ 82-78 (2-2)

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EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCULAR

OYUNCU TS MB-S

1.C.Colimon (Koop) 109 27,3

2.K.Kambala (YDÜ) 70 17,5

3.D.Williams (YDÜ) 70 17,5

4.V.Mandic (YDÜ) 67 16,7

5.Kercem İ. (Koop) 51 12,8

6.Doğukan D. (Koop) 42 10,5

7.T.Johnson (Koop) 40 10

8.M.Cubrilo (Koop) 37 9,3

9.Arda U. (YDÜ) 32 8

10.İhsan Ü. (YDÜ) 27 6,8

11.Tayfun K. (Koop) 27 6,8

(TS: Toplam Sayı / MB-S: Maç Başına Sayı Ortalaması)

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EN ÇOK RİBAUNT ALAN OYUNCULAR

OYUNCU TR MB-R

1.T.Johnson (Koop) 28 7

2.İhsan Ü. (YDÜ) 27 6,8

3.V.Mandic (YDÜ) 24 6

4.K.Kambala (YDÜ) 22 5,5

5.C.Colimon (Koop) 21 5,3

6.D.Williams (YDÜ) 21 5,3

7.Tayfun K. (Koop) 19 4,8

8.Arda U. (YDÜ) 19 4,8

9.Doğukan D. (Koop) 17 4,3

10.Kercem İ. (Koop) 11 2,8

(TR: Toplam Ribaunt / MB-R: Maç Başına Ribaunt Ortalaması)

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EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCULAR

OYUNCU TA MB-A

1.D.Williams (YDÜ) 17 4,3

2.Doğukan D. (Koop) 14 3,5

3.V.Mandic (YDÜ) 11 2,8

4.M.Cubrilo (Koop) 9 2,3

5.C.Colimon (Koop) 8 2

6.K.Taşçı (YDÜ) 7 1,8

7.Tayfun K. (Koop) 7 1,8

8.Sercem İ.(YDÜ) 5 1,3

9.Halil K. (YDÜ) 5 1,3

10.İhsan Ü. (YDÜ) 3 0,8

11.Kercem İ. (Koop) 3 0,8

12.Andım E. (Koop) 3 0,8

(TA: Toplam Asist / MB-A: Maç Başına Asist Ortalaması)

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EN ÇOK FAUL YAPAN OYUNCULAR

OYUNCU TF MB-F

1.D.Williams (YDÜ) 16 4

2.Doğukan D. (Koop) 16 4

3.Kercem İ. (Koop) 15 3,8

4.K.Kambala (YDÜ) 14 3,5

5.İhsan Ü. (YDÜ) 14 3,5

6.Tayfun K. (Koop) 13 3,3

7.M.Cubrilo (Koop) 13 3,3

8.T.Johnson (Koop) 12 3

9.C.Colimon (Koop) 12 3

10.Burhan K. (Koop) 11 2,8

11.K.Taşçı (YDÜ) 11 2,8

(TF: Toplam Faul / MB-F: Maç Başına Faul Ortalaması)

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TAKIMLARIN SAYI ORTALAMALARI

TAKIM 2 SAYI 2 SAYI ORT. 3 SAYI 3 SAYI ORT.

YDÜ 86/142 %60,1 25/96 %26

Koop 70/144 %48,6 36/115 %31,3

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OYUNCULARIN 2 SAYILIK İSABET ORANLARI

OYUNCU 2 SAYI 2 SAYI ORT.

1.Arda U. (YDÜ) 12/14 %85,7

2.M.Cubrilo (Koop) 11/16 %68,8

3.V.Mandic (YDÜ) 13/20 %65

4.C.Colimon (Koop) 32/50 %64

5.K.Kambala (YDÜ) 23/36 %63,8

6.D.Williams (YDÜ) 19/33 %57,5

7.T.Johnson (Koop) 12/24 %50

8.Kercem İ. (Koop) 9/22 %40,9

9.İhsan Ü. (YDÜ) 6/15 %40

10.Tayfun K. (Koop) 2/5 %40

11.Doğukan D. (Koop) 4/19 %21

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OYUNCULARIN 3 SAYILIK İSABET ORANLARI

OYUNCU 3 SAYI 3 SAYI ORT.

1.Tayfun K. (Koop) 6/10 %60

2.Doğukan D. (Koop) 9/21 %42,8

3.V.Mandic (YDÜ) 9/23 %39,1

4.C.Colimon (Koop) 7/22 %31,8

5.Kercem İ. (Koop) 10/33 %30,3

6.D.Williams (YDÜ) 6/20 %30

7.İhsan Ü. (YDÜ) 2/7 %28,5

8.H.Kutruza (YDÜ) 5/19 %26,3

9.T.Johnson (Koop) 1/6 %16,6

10.K.Taşçı (YDÜ) 3/20 %15

11.M.Cubrilo (Koop 3/22 %13,6