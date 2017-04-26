Final öncesi son maç

Hüseyin Kıral

Koopbank Kıbrıs Kupası’nda finalistler belirleniyor. İki hafta önce oynanan yarı final ilk maçlarının rövanşları bugün oynanacak. Küçük Kaymaklı ile Yalova 3-3 tamamlanan ilk maçın rövanşında Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşılaşacağı günde, Türk Ocağı ile Gençler Birliği 1-1 tamamlanan ilk maçtan sonra Mete Adanır Stadı’nda final vizesi arayacak.

Mertdin: “Galibiyetle taraftarımızı Mağusa’ya götürmek istiyoruz”

Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Yalova deplasmanından 3-3’lük skorla ayrılan Küçük Kaymaklı, kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak istiyor. “Kendi saha ve seyircimiz önünde galip gelerek finale çıkmak istiyoruz” diyen Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Muharrem Mertdin, “3-3’lük beraberlik çok iyi bir avantaj değil. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Stada gelecek olan taraftarlarımızı güzel bir galibiyetle finale, Mağusa’ya götürmek istiyoruz” dedi.

Kolcu: “Galibiyet için Ruso’ya gideceğiz”

İlk maçta kendi sahalarında 3-1 geriye düştükten sonra bulduğu gollerle maçı 3-3’e taşıyarak iddiasını sürdüren Yalova’nın hedefi Küçük Kaymaklı’yı mağlup ederek finale yükselmek. “Zor bir maç olacak” diyen Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu, “İlk maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Az da olsa avantaj Küçük Kaymaklı’da olsa da biz galibiyet için Ruso’ya gideceğiz” dedi. Mental ve fiziksel olarak hazır olduklarını belirten Kolcu, “İki gündür kamptayız ve bizim için sezonun en önemli maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu: “Tarihimizde bir ilki yaşatmak istiyoruz”

Yarı final ilk maçında konuk ettikleri Türk Ocağı ile 1-1 berabere kalan Gençler Birliği’nde hedef, tarihlerinde daha önce hiç yükselmedikleri kupa finaline yükselmek. İskele ekibinde Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, “83 yıllık Gençler Birliği tarihinde bir ilk yaşatarak adımızı finale yazdırmak istiyoruz” dedi Zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini belirtek Topaloğlu, “Elimizden geleni yapacağız. Eksik ve sakat oyuncumuz yok. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede” açıklamasını yaptı.

Bolkan: “Kupayı istiyorsak önce G.Birliği’ni geçmeliyiz”

İlk maçta İskele deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan, az da skor avantajını elinde bulunduran Türk Ocağı’nın hedefi Mağusa’da oynanacak olan finale yükselmek. Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “Kazanmak istiyoruz ve bunun için 3 gündür kamptayız” derken, “Başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimiz ve taraftarlarımız bu kupayı çok istiyorlar. Bizler de teknik heyet ve futbolcular olarak kupayı kazanmak istiyorsak, önce Gençler Birliği maçını kazanmalıyız” şeklinde konuştu.