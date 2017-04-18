Final mücadelesi başlıyor

Hüseyin KIRAL

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor, final serisinde kazanılmış üç maç esasına göre mücadelelerine bu akşamdan itibaren başlıyor. YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda saat 20.00’de 0-0 eşitlikle başlayacak olan final serisinin ilk maçında karşı karşıya gelecek olan her iki takımın koçları Ahmet Gürel Alp ile Emrah Güven, serinin zor geçeceğini ancak dış sahalarda oynayacakları maçlarda bir galibiyet almaları durumunda şampiyonluğa ulaşacaklarını belirttiler. YDÜ Antrenörü Ahmet Gürel Alp, “Takımımın tecrübesine ve oyun anlayışına güveniyorum” açıklaması yaparken, Koopspor Antrenörü Emrah Güven, “Ligde YDÜ’yü yenen tek takım biziz. İkinci kez neden olmasın?” dedi.

YDÜ KOÇU ALP: “Yönetimi, teknik adamı, takımı ve taraftarı bizim gibi iyi olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Ancak kendi evimizde oynayacağımız ilk iki maçı kazanıp deplasmana avantajlı olarak gitmek istiyoruz”

Alp: “Takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum”

Sezona Fenerbahçe basketbol takımından tanıdığımız Letonya’lı Kambala’yı transfer ederek ve gücüne güç katarak giren, ligi tek mağlubiyetle kapatan YDÜ, yarı finalde Girne Üniversitesi’ni mağlup ederek finale yükseldi. Bu akşam başlayacak olan final serisinin ilk maçında da rakibi Koopspor’u mağlup etmek isteyen YDÜ, seride avantajlı duruma geçme planları yapıyor. “Teknik adamı, takımı ve taraftarı, bizim gibi iyi olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz” açıklamasını yapan YDÜ Büyük Erkek Basketbol Antrenörü Ahmet Gürel Alp, “Ancak kendi evimizde oynayacağımız ilk iki maçı kazanıp deplasmana avantajlı olarak gitmek istiyoruz” dedi. Sezon içerisinde takım olarak çok iyi bir oyun sergilediklerini ve yine takım olarak mücadele verdiklerinin altını çizen Gürel Alp, “Aynı anlayış ve oyun disiplini içerisinde mücadele ettiğimiz takdirde serinin sonunda gülen taraf YDÜ olacaktır” dedi.

KOOP ANTRENÖRÜ GÜVEN: “YDÜ iyi bir takım ve gücünü biliyoruz. Ancak deplasmanında oynayacağımız ilk iki maçtan birini kazandığımız takdirde Atatürk Spor Salonu’nda kupayı havaya kaldıracağımıza inanıyorum”

Emrah Güven, “çok zorlu bir final serisi oynayacağız”

Lefke Avrupa Üniversitesi gibi çok zorlu bir rakibi yarı finalde eleyerek final oynama hakkı elde ettiklerini belirten Koopspor Antrenörü Emrah Güven, “Rakibimiz YDÜ takımını iyi tanıdığıma inanıyorum” dedi. Ligde sadece kendilerinin YDÜ’yü mağlup etme başarısı gösterdiklerinin altını çizen Emrah Güven, “Bunun oynanacak olan final serisinde tekrarlanmayacağını kim söyleyebilir?” ifadelerini kullandı. Bugün ve Cuma günü rakibin salonunda oynayacaklarını, iki karşılaşmadan en az birini kazanmak istediklerini belirten Güven, “Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynayacağımız diğer iki karşılaşmayı da kazanıp kupayı kendi seyircimiz önünde kaldıracağız” dedi.

Final serisinde sadece basketbol konuşulsun

Bugün başlayacak olan ve kazanılmış üç maç esasına göre oynanacak olan Büyük Erkekler Final serisinde mücadele edecek olan YDÜ ile Koopspor antrenörleri yaptıkları açıklamada serinin beş maça kadar çıkabileceğini ve bu maçların arka arkaya oynanacağının altını çizerken, herkesi gerek YDÜ RA 25’te, gerek Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan maçlarda sadece basketbolun keyfini çıkarmaya davet etti.