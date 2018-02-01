Final gibi eşleşmeler

MAĞUSA DERBİSİ DE OYNANACAK... Kupanın bu turunda zorlu eşleşmeler gerçekleşirken Yenicami ile Doğan Türk Birliği, Binatlı ile GAÜ Çetinkaya rakip oldu. Tek maç eleme usulüne göre 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 2. Tur maçlarında Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar eşleşmesi dikkat çeken bir diğer eşleşme oldu

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur kura çekimi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. İlk turu geçen 16 takımın seri başı olmadan girdiği kura çekimi sonunda zorlu eşleşmeler çıktı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 2. Tur mücadelesindeki 8 karşılaşma 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve 2 karşılaşma gece yapılacak.

Zorlu eşleşmeler

Kupanın 2. Tur mücadelesinde bazı güçlü ekipler birbirleri ile eşleşti. Yenicami’nin Doğan Türk Birliği ile rakip olduğu turda Binatlı ile GAÜ Çetinkaya rakip oldu. Kupanın bu turunda ayrıca bir derbi eşleşmesi gerçekleşti.

Derbi eşleşmesi

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Türk Gücü ile Birinci Lig’den Dumlupınar çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecekler. Kupanın bu turunun ardından çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

7 Şubat Çarşamba

Gençler Birliği – Lefke (14.00)

Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy (14.00)

Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar (14.00)

Cihangir – Türk Ocağı (14.00)

Küçük Kaymaklı – Ozanköy (14.00)

Merit Alsancak Yeşilova – Yalova (14.00)

Yenicami – Doğan Türk Birliği (18.00)

8 Şubat Perşembe

Binatlı – GAÜ Çetinkaya (18.00)