Final Atatürk Stadı’nda

Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan CONIFA Euro 2017’de maçların oynanacağı statlar belirlendi. Final karşılaşması 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise aynı gün Mete Adanır Stadı’nda saat 18.00’de yer alacak.

Turnuvanın açılış maçı da Atatürk Stadı’nda oynanacak Kuzey Kıbrıs Milli Takımı ile Karpatalja’nın A Grubu mücadelesinde oynayacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. A ve B Grubu’nda 8 takımın tek devreli lig usulüne göre oynayacağı karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finalde çapraz eşleşme usülüne göre rakip olacak. Gruplarını üç ve dördüncü sırada bitiren takımlar da sıralama karşılaşmaları ile turnuvaya devam edecek. Yapılan açıklamada turnuvanın programı şu şekile oluştu:

4 Haziran Pazar

A Grubu: Kuzey Kıbrıs – Karpatalja (Atatürk Stadı – 20.00)

5 Haziran Pazartesi

B Grubu: Padania – Ellan Vannin (Üner Berkalp Stadı – 20.00)

A Grubu: Abhazya – South Ossetia (Mete Adanır Stadı – 20.00)

B Grubu: County of Nice – Szekely Land (Dr. F. Küçük Stadı – 20.00)

6 Haziran Salı

A Grubu: South Ossetia – Kuzey Kıbrıs (Mete Adanır Stadı – 20.00)

B Grubu: Szekely Land – Padania (Dr. F. Küçük Stadı – 20.00)

A Grubu: Karpatalja – Abhazya (Atatürk Stadı – 20.00)

B Grubu: Ellan Vannin – County of Nice (Üner Berkalp Stadı – 20.00)

7 Haziran Çarşamba

A Grubu: South Ossetia – Karpatalja (Dr. F. Küçük Stadı – 20.00)

B Grubu: Ellan Vannin – Szekely Land (Mete Adanır Stadı – 20.00)

A Grubu: Kuzey Kıbrıs – Abkhazia (Üner Berkalp Stadı – 20.00)

B Grubu: Padania – County of Nice (Atatürk Stadı – 20.00)

9 Haziran Cuma

Sıralama maçı: A Grubu 4’üncüsü – B Grubu 4’üncüsü (Dr. F. Küçük Stadı – 20.00)

Sıralama maçı: A Grubu 3’üncüsü – B Grubu 3’üncüsü (Üner Berkalp Stadı – 20.00)

Yarı Final: A Grubu 2’ncisi – B Grubu 1’incisi (Mete Adanır Stadı – 20.00)

Yarı Final: A Grubu 1’incisi – B Grubu 2’ncisi (Atatürk Stadı – 20.00)

10 Haziran Cumartesi

Üçüncülük maçı: Yarı final mağlupları (Mete Adanır Stadı – 18.00)

Final maçı: Yarı final galipleri (Atatürk Stadı – 20.00)