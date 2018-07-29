Filistinli genç Ahed Tamimi serbest bırakıldı

Batı Şeria'da geçen yıl İsrailli askerlerine vurduğu için annesiyle birlikte tutuklanarak sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Filistinli Ahed Tamimi, cezaevinden çıktı. Olayın yaşandığı Aralık 2017'de 16 yaşında olan genç kız, askerlere tekme ve tokat attığı görüntüler sebebiyle Filistin'de kahraman ilan edilirken, İsrail tarafından provokasyonla suçlanmıştı.

Ahed Tamimi ve annesinin İsrail'de yargılandığı davada, taraflar sanıkların sekiz ay cezaevinde kalması konusunda anlaşmıştı. Tamimi'nin İsrailli avukatı, genç kızın ve annesinin beklenenden erken cezaevinden salıverilmesinin İsrail'de olağan bir durum olduğunu ve ülkedeki hapishanelerin doluluğundan kaynaklandığını söyledi.

Ahed'in annesi ve diğer akrabalarıyla birlikte Batı Şeria'daki İsrail askerlerine direndiği görüntüler tüm dünyada yankı uyandırmış, olay sonrası genç kızın tutuklanması da İsrail askeri mahkemelerinin Filistinli gençlere yaklaşımınının bir kez daha uluslararası mercek altına alınmasına neden olmuştu.

Baba Tamimi: Kızım hukuk okumak istiyor

Filistin'de direnişin yeni yüzü ilan edilen genç kız ve annesi cezaevinden çıktıktan sonra İsrail ordusu tarafından getirildikleri Ramallah yakınlarındaki köyleri Nebi Salih'te kahraman gibi karşılandı.

Ahed'in babası Bessim Tamimi de Alman haber ajansı dpa'ya kızının ve eşinin salıverilmesinden duyduğu sevinci ifade etti. Ailesinin "normal hayatına" devam etmek istediğini ve Nebi Salih'te her hafta düzenledikleri işgal karşıtı protesto gösterilerini durduklarını söyleyen Tamimi, "Ancak bazen işgal size direnmekten başka seçenek bırakmıyor” diye konuştu. Baba Tamimi, kızının üniversiteye giderek hukuk okumak istediğini söyledi.