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Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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