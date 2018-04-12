Fileye YDÜ damgası

Kanı Aldağ

Voleybol Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon Yakın n Doğu Üniversitesi oldu. Final serisinin üçüncü karşılaşması dün akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı. Seride 2-1’lik üstünlüğü bulunan YDÜ rakibi DAÜ karşısında 3-0 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti. DAÜ'nün 1-0 üstünlüğü ile başlayan seride peş peşe galibiyetler alan YDÜ, kazanılmış üç maç esasına göre oynanan seriyi 3-1'e taşıyarak mutlu sona ulaştı. Uzun zaman sonra büyük erkekler kategorisinde mücadele eden YDÜ önemli bir başarı elde etmiş oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.