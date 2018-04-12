Fileye YDÜ damgası
Voleybol Büyük Erkekler Ligi'nde 2017 - 2018 sezonu şampiyonu YDÜ oldu
A+A-
Kanı Aldağ
Voleybol Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon Yakın n Doğu Üniversitesi oldu. Final serisinin üçüncü karşılaşması dün akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı. Seride 2-1’lik üstünlüğü bulunan YDÜ rakibi DAÜ karşısında 3-0 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti. DAÜ'nün 1-0 üstünlüğü ile başlayan seride peş peşe galibiyetler alan YDÜ, kazanılmış üç maç esasına göre oynanan seriyi 3-1'e taşıyarak mutlu sona ulaştı. Uzun zaman sonra büyük erkekler kategorisinde mücadele eden YDÜ önemli bir başarı elde etmiş oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler : Voleybol, DAÜ, YDÜ, final serisi
Önceki ve Sonraki Haberler