Fileye NKL ambargosu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’na bu yıl Namık Kemal Lisesi (NKL) damga vurdu. NKL, hem kızlarda, hem de erkeklerde rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kızlarda geçtiğimiz yılı da şampiyon tamamlayan NKL, erkeklerde kaybettiği son finalin ardından bu yıl mutlu sona ulaştı.

ERKEKLER RÖVANŞI ALDI

Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası erkekler final karşılaşması, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Erenköy Lisesi ile Namık Kemal Lisesi arasında oynandı. Geçtiğimiz yıl rakibini 3-0’lık rahat bir skorla geçen ve şampiyon olan Erenköy Lisesi, bu yıl da final maçında 1-0 öne geçse de, bu avantajı koruyamadı ve rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Namık Kemal Lisesi, hem geçen yılın rövanşını almış oldu, hem de şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

KIZLAR UNVANINI KORUDU

Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası, kızlar kategorisinde bu yıl da Namık Kemal Lisesi rüzgârı esti. Kızlarda geçen yıl da olduğu gibi, yine final maçı Namık Kemal Lisesi – Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji arasında oynandı. Namık Kemal Lisesi, rakibini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 3-0’lık skorlarla geçerken, son iki yılın şampiyonu oldu.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

UKÜ Spor Salonu’nda oynanan Lisesi Gençler Voleybol Şampiyonası final maçlarına ilgi oldukça büyüktü. Özellikle Namık Kemal Lisesi öğrencileri, takımlarını iki maç boyunca destekledi. Taraftar desteğini her iki maçta da arkasına alan NKL, çifte zafer yaşadı. Namık Kemal Lisesi, hem erkeklerde, hem de kızlarda şampiyonluk ipini göğüslemiş oldu.