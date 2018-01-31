Filenin yıldızı DAÜ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız Kızlar Ligi’nde şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu. Yıldız Erkekler’de ise şampiyon Cuma akşam oynanacak serinin üçüncü maçında belli olacak.

Kızlarda DAÜ üstünlüğü

Mağusa Arena’da oynanan ilk karşılaşmada Çamlık Spor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kız takımları karşı karşıya geldi. Final serisinin ilk karşılaşmasında elde ettiği galibiyetle 1-0 önde olan DAÜ, ikinci karşılaşmada da rakibini 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0’a taşıdı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Erkeklede şampiyonluk üçüncü maça kaldı

Bu karşılaşmanın ardından DAÜ ile Yeni Erenköy erkek takımları karşılaştı. Erenköy’de oynanan ilk karşılaşmada DAÜ 1-0 galip gelerek seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise gülen taraf 3-2’lik skorla Yeni Erenköy oldu. Bu skorla seri 1-1’lik eşitliğe taşınırken, şampiyon Cuma akşamı oyanacak olan üçüncü karşılaşmada belli olacak.