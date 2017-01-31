Filenin yıldızı DAÜ

YENİDÜZEN Spor Servisi

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Ligi’nde kızlarda ve erkeklerde şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. Final serisi ilk maçlarında Cumartesi günü DAÜ, erkeklerde Yeni Erenköy’ü, kızlarda da Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor’u 3-0’lık skorlarla yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

Kazanılmış iki maç esasına göre oynanan serinin ikinci karşılaşmaları dün akşam Mağusa Arena’da oynandı. Gecenin ilk maçında yıldız kızlarda DAÜ rakibi Çamlık Spor’u ilk maçta olduğu gibi 3-0 yenerek seriyi 2-0’a taşıdı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bu maçın ardından yıldız erkekler karşı karşıya geldi. Yeni Erenköy maçta 1-0 öne geçse de DAÜ aldığı setlerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupaları takdim edildi.

Fotoğraf: Kanı Aldağ