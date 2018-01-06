Filenin en büyüğü NKL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’nda üçüncülük ve final maçları dün UKÜ Arena’da oynandı. Hem kızlarda hem de erkeklerde Namık Kemal Lisesi şampiyon oldu. Namık Kemal, kızlar Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0’lık skorla geçerken, Erkekler ise Erenköy Lisesi’ni 3-1 mağlup etti.

NKL’den çifte sevinç

Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası kızlar kategorisinde Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji ile karşılaşan Namık Kemal Lisesi iki seti 25-10 ve son seti 25-5 alarak maçı 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi ile Namık Kemal Lisesi karşılaştı. İlk seti 26-24 Erenköy alsa da sonraki setlerde 25-19, 25-16 ve 25-17’lik skorlarla maçı 3-1 aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Kızlarda üçüncü Erenköy Lisesi

Kızlarda final maçı öncesinde Erenköy Lisesi ile Yakın Doğu Koleji’nin oynadığı üçüncülük maçı yapıldı. Karşılaşma 25-15, 25-12 ve 25-14’lük set üstünlüğünü elde eden Erenköy Lisesi karşılaşmayı 3-0 kazanarak üçüncü oldu.

Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte ödül töreni gerçekleşti. Hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Namık Kemal Lisesi voleybolcuları büyük sevinç yaşadı.