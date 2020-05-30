Yeni tip coronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde kapatılan kuzey ile güney Kıbrıs arasındaki kapılarının açılması konusunda gözünü kuzeye çeviren güney basını, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi günü toplanacağını hatırlattı, kuzeydeki açıklamalara dikkat çekti.

Fileleftheros “Barikatların Açılması An Meselesi” başlıklı haberinde, kuzey yetkililerinin daha önce geçişlerin açılmasına tamamen karşı olduğunu ancak Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya verdiği mülakatın, yaklaşımın artık olumlu olduğunu gösterdiği görüşüne yer verdi. Gazete, bu yaklaşımda belirleyici olanın turizm alanındaki ekonomik menfaat olduğunun anlaşıldığına işaret etti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi her iki tarafın bilim kurullarının da katılacağı toplantısının kapıların açılması konusunda belirleyici olacağına dikkat çeken gazete, toplantıya Güney Kıbrıs’taki bilim kurulu üyeleri Yeorgios Nikolopulos, Petros Karayannis, Petros Agathangelu, Leondio Kostrikkis, Marios Panos ve Sağlık Bakanlığı adına da Elisabet Konstantinu’nun katılacağı kaydetti.

Her iki tarafta hâkim olan epidemiyolojik görüntünün ele alınacağı toplantıda bilim kurulu üyelerinin yöneltecekleri sorularla kuzeyde hâkim olan durumu ve bir süredir kuzeyde hiç pozitif vaka çıkmadığı bilgilerinin doğruluğunu netleştirmeye çalışacağı kaydedildi.

Geçiş noktalarının açılması kararının, böyle bir şeyin güvenli olup olmadığı konusunda uzmanlardan görüş aldıktan sonra iki lidere bağlı olduğunu yazan gazete,“Yetkili bir kaynağın söylediği üzere geçiş noktalarının açılması, her iki tarafta da sıfır vaka olması halinde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.

Alithia, kapıların açılması konusunun iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi telekonferans şeklinde düzenlenecek toplantısında ilk kez ele alınacağını, Tatar’ın AA’ya açıklamasını ve The British Residents Society heyetiyle görüşmesini “Önümüzdeki Gün Her İki Taraftan Epidemiyologların da Katılımıyla… Barikatlar İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde… Kıbrıs Uzmanlar Grubuna, Malum Nedenlerden Dolayı, Sadece Kıbrıslı Uzmanlar Katılacak” başlığıyla yansıttı.

Aynı gazete Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarını da “İşgal Bölgeleri: Barikatlarla İlgili Yeni Kararlar” başlığıyla aktardı.

Politis “’Kapıları’ Açıyorlar… 1 Haziran’dan İtibaren İşgal Bölgelerine Turist Kabul Edecekler… ‘Bakanlar Kurulu’ İşgal Bölgelerine Uçuşların ve Turizmin Aşamalı Açılması Planını, Ülkeleri Düşük ve Yüksek Riskli Olarak Sınıflandırarak İlan Etti” başlığını kullandı.

Haravgi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki kapılarının kapatılmasının birçok insanî soruna neden olduğu ve olmaya devam ettiği görüşünü belirttiğini yazdı.

Habere göre Kiprianu dünkü açıklamasında, “İlk aşamada Kıbrıslı Türk işçilerin ve öğrencilerin sorunları süratle çözülerek işlerine ve okullarına dönmesi sağlanmalıdır. Kimsenin sağlığı tehlikeye atılmaması için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak bütün barikatların yeniden açılması gerekir” ifadelerini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri, Kıbrıslı Rum lider Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının 8 Haziran’dan itibaren açılması ilanının olumlu ancak yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.