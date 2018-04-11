Filede zafer Çamlık’ın

Kanı Aldağ

Voleybol Büyük Kadınlar Ligi’nde şampiyon Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor oldu. Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 3-0’lık skorla mağlup eden Çamlık Spor, üst üste ikinci şampiyonluğuna imza attı.

3-0’lık galibiyet

Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan final serisine klasmanda elde ettiği skorlar neticesinde 1-0 önde başlayan Çamlık, serinin ilk maçını kazanarak durumu 2-0’a getirmiş, geçtiğimiz hafta Lefke’de oynanan karşılaşmayı LAÜ kazanarak skoru 2-1 yapmıştı. Dün akşam Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-11 ve 25-23’lük setlerle 3-0 kazanan Çamlık Spor, üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Erkeklerde üçüncü randevu

Büyük Erkekler Ligi final serisinin üçüncü karşılaşması bu akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak. Seride YDÜ’nün 2-1’lik üstünlüğü söz konusu. YDÜ galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. DAÜ kazanırsa şampiyon son maçta belli olacak. 19.30’da başlayacak karşılaşma BRT1’den naklen yayınlanacak.