Filede yeni sezon başlıyor

Voleybolda 2018-2019 lig sezonu bu akşam oynanacak olan Yıldız Kız müsabakaları ile başlıyor. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan sezonda altı kategoride deplasmanlı lig müsabakaları oynanacak. Bu akşam başlayacak olan yıldız kızlar ve salı akşamı başlayacak olan büyükler lig klasman müsabakaları sonucunda büyüklerde Play off, yıldızlarda ise final serisine yükselecek takımlar belli olacak. Bu sezonki müsabakalar Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Necati Taşkın Spor Salonu ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Salonu’nda, Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Mağusa Arena’da, Erenköy’deki müsabakalar ise Hayati Güven Spor Salonu, Lefke’deki maçlar ise Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Spor Salonu’nda yer alacak.

Kaya: “Başarılı ve sportmence bir sezon diliyorum”

Yeni sezon öncesi açıklamada bulunan KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya “2018-2019 sezonunda liglerimize katılım gösteren bütün takımlara başarılı ve sportmence bir sezon diliyorum” ifadelerini kullanırken, “Her zaman olduğu gibi güzel ve heyecanlı bir sezon geçireceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı. Liglerde ilk hafta programı şöyle:

2 Kasım Cuma

Mağusa Arena: Çamlık Spor – Vakıflar (18.00 – Yıldız Kız)

Mağusa Arena: MGA – DAÜ (19.30 – Yıldız Kız)

3 Kasım Cumartesi

N. Taşkın Spor Salonu: YDÜ – Y.Erenköy (14.30 – Yıldız Kız)

N. Taşkın Spor Salonu: TED – MSA (16.00 – Yıldız Kız)

6 Kasım Salı

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy BVK-YDÜ (18.30 – B. Kadın)

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy BVK-YDÜ (20.00 – B. Erkek)

7 Kasım Çarşamba

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – LAÜ (18.30 – B. Kadın)

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – Çamlık Spor (20.00 – B. Erkek)

9 Kasım Cuma

Mağusa Arena: Çamlık Spor – MSA (18.00 – Yıldız Kız)

Mağusa Arena: MGA – TED (19.30 – Yıldız Kız)

10 Kasım Cumartesi

N. Taşkın Spor Salonu: Vakıflar – Y. Erenköy BVK (14.30 – Yıldız Kız)

N. Taşkın Spor Salonu: YDÜ – DAÜ (16.00 – Yıldız Kız)