Filede sezon başladı
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 – 2019 sezonu dün akşam yıldız kızlar mücadelesi ile başladı
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 – 2019 sezonu dün akşam yıldız kızlar mücadelesi ile başladı.
Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Vakıflar arasında oynanması planlanan karşılaşmaya Vakıflar çıkmazken, günün diğer maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.
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Etiketler : Voleybol
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