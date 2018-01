Filede klasman maçları tamamlanıyor

Voleybolda Büyükler Klasman müsabakaları bu hafta oynanacak olan 10. Hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak. Filede bu hafta 5 karşılaşma oynanacak. Büyük Kadınlarda klasmanın son haftasına girilirken Play off yarı finaline kalan takımlar belli oldu. Kadınlarda Çamlık klasmanı 1’inci bitirmeyi garantilerken 2’nci Sırayı LAÜ, 3’üncü sırayı DAÜ ve 4’üncü sırayı ise YDÜ elde ederek Play off yarı finaline yükseldi. Kadınlarda Play off Yarı Final eşleşmesi Çamlık -YDÜ, LAÜ-DAÜ şeklinde oluştu. Çamlık ve LAÜ rakipleri karşısında yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayacak.

Erkeklerde ise klasman sıralaması bu hafta oynanacak olan son hafta maçlarından sonra belli olacak. Klasman 1’inciliği için DAÜ son haftaya avantajlı giriyor. YDÜ ile Çamlık arasında oynanacak olan karşılaşma klasmanın net sırasını belli edecek.

7. Rauf Denktaş Kupası oynanıyor

Büyüklerde klasman mücadelelerinin tamamlanmasının ardından 7. Rauf Denktaş Kupası 6-20 Şubat tarihleri arasında oynanacak. 7. Rauf Denktaş Kupası Müsabakaları kura çekimi 26 Ocak Cuma günü saat 13.30’da Federasyon Lokalinde yapılacak. Kura çekimine kadınlarda ve erkeklerde klasmanı 1’inci ve 2’nci sırada bitiren takımlar seri başı olarak katılacak. Kadınlarda ön eleme müsabakaları 6 Şubat, erkeklerde ise 9 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupanın yarı final maçları 13-16 Şubat, final karşılaşmaları ise 29 Şubat akşamı oynanacak.

Voleybolda haftanın programı şu şekilde;

Erkekler

Bugün

DAÜ – Vakıflar

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu

Yarın

YDÜ – Çamlık

YDÜ RA 25 Spor Salonu

Kadınlar

19 Ocak Cuma

Y. Erenköy Belediyesi – LAÜ

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

YDÜ – Çamlık

Atatürk Spor Salonu

DAÜ – Vakıflar

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu

Not: Tüm karşılaşmalar saat 19.00’da oynanacak.