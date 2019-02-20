Filede final zamanı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 8’nci Rauf Raif Denktaş Kupası’nda kadınlar finali bu akşam, erkekler finali Cuma akşamı oynanacak.

Kupada kadınlar finali bu akşam Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak. Karşılaşma RA 25 Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak. Kupada LAÜ yarı finalde Vakıflar’ı mağlup ederek final vizesi almış, DAÜ ön elemeden gelen YDÜ’yü eledikten sonra finale yükselmişti.

Erkeklerde final karşılaşması ise 22 Şubat Cuma günü oynanacak. Finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor kupayı kazanmak için mücadele edecek. YDÜ kupanın yarı finalinde DAÜ’yü mağlup ederek finale yükselirken, Çamlık Spor da Yeni Erenköy’ü yenerek finale çıkmıştı.