Filede final zamanı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen büyükler Play-off final serisi başlıyor. Yarı final serisinde rakiplerine üstünlük sağlayarak adını finale yazdıran, Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ve Lefke Avrupa Ünüversitesi (LAÜ) kadın takımları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) erkek takımları final serisi ilk karşılaşmalarını bu akşam ve yarın akşam oynayacak.

Erkeklerde DAÜ final serisine rakibi YDÜ karşısında 1-0 üstünlükle başlayacak. Erkeklerde final serisi ilk karşılaşması bu gece Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda saat 19.00’da oynanacak. Kadınlarda ise serinin ilk karşılaşması yarın saat 19.00’da Mağusa Arena’da Çamlık Spor ile LAÜ arasında oynanacak. Çamlık Spor seriye 1 -0 üstünlükle başlayacak. Seride ikinci karşılaşmalar kadınlarda 2 Nisan, erkeklerde 4 Nisan tarihinde oynanacak. Final serileri kazanılmış üç maç esasına göre oynanacak.

Gençlerde klasman tamamlanıyor

Gençler Ligi’nde klasman müsabakaları Cuma akşamı oynanacak olan 3 karşılaşma ile tamamlanacak. İlk iki sırayı elde edecek olan takımlar 2017-2018 sezonu Gençler Ligi şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Bugün

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – YDÜ (Erkekler Play-off Final 1. Maç – 19.00)

Yarın

Mağusa Arena: Çamlık Spor – LAÜ (Kadınlar Play-off Final 1. Maç – 19.00)

Cuma

Mağusa Arena: DAÜ – Y.Erenköy (Genç Erkek – 16.00)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (Genç Kız – 18.00)

Mağusa Arena: DAÜ – Y.Erenköy (Genç Kız – 20.00)