Filede final şekillendi

Büyük Kadınlar Play-off yarı final mücadelesinde Çamlık Spor konuk olduğu Yakın Doğu Üniversitesi'ni 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni konuk etti. LAÜ elde ettiği 3-0'lık galibiyetle seriyi 3-0 yaparak finale yükseldi. Böylelikle kadınlar finali Çamlık Spor - LAÜ oldu.

Büyük Erkekler Ligi'nde dün akşam DAÜ'nün Vakıflar'ı mağlup ederek seriyi 3-0 yapması ile finale yükselmesinin ardından diğer yarı final mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Çamlık Spor karşı karşıya geldi. YDÜ rakibini 3-0 yenerek seriyi 3-2 önde tamamladı ve finalde DAÜ'nün rakibi oldu.