Filede çekişme sürüyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde 5’inci, Büyük Erkekler Ligi’nde de 4’üncü hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Büyük Kadınlar Ligi’nde haftaya yenilgisiz lider giren Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor konuk ettiği Yakın Doğu Üniveristesi’ni 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Zirvenin takipçisi Lefke Avrupa Üniversitesi de Y. Erenköy karşısında 3-0 skorla galip geldi. Vakıflar deplasmanından 3-0’lık skorla galip ayrılan Doğu Akdeniz Üniversitesi de haftayı galibiyetle kapatan ekiplerden oldu.

Büyük Erkekler Ligi’nde haftaya yenilgisiz lider giren YDÜ, ligdeki ilk yenilgisini bu haftay yaşadı. Çamlık Spor konuk ettiği YDÜ’yü 3-0 mağlup ederek zirveye ortak oldu. Vakıflar deplasmanında 3-1 galip gelen DAÜ de YDÜ ve Çamlık gibi 9 puana ulaşan ekiplerden oldu. Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

SONUÇLAR

B. Kadınlar

LAÜ – Y. Erenköy Bld: 3-0

Çamlık Spor – YDÜ: 3-0

Vakıflar – DAÜ: 0-3

B. Erkekler

Çamlık Spor – YDÜ: 3-0

Vakıflar – DAÜ: 1-3