Voleybol liglerine bu hafta oynanacak 7 karşılaşma oynanacak. Bu akşam büyükler ligine Erenköy, Mağusa ve Lefkoşa’da oynanacak olan 4 karşıalşma ile devam edilecek. Gecenin en önemli karşılaşması büyük kadınlar liginde sat 18.30’da Mağusa Arena’da Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadın takımları arasında oynanacak. Zirve için büyük önem taşıyan bu müsabakanın hayli heyecanlı geçmesi bekleniyor. Kadınlarda gecenin diğer karşılaşması ise Y. Erenköy’de Y.Erenköy Belediyesi Voleybol Kulübü (YEBVK) ile Vakıflar arasında oynanacak.

Büyük erkeklerde ise Lefkoşa’da şampiyonluğun iki güçlü adayı Vakıflar ile GMBÇS saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Lig lideri Çamlık Spor’un Lefkoşa deplasmanında alacağı sonuç zirveyi yakından ilgilendiriyor. Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda ise DAÜ ile YEBVK saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Yıldızlar ligi müsabakalarına 29 Aralık gecesi oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek. Voleybolda haftanın programı ve puan durumları şöyle:

BUGÜN

Büyük Kadın

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy BVK – Vakıflar (19.00)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – DAÜ (18.30)

Büyük Erkek

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – Çamlık Spor (19.00)

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Y.Erenköy BVK (20.00)

PERŞEMBE

Yıldız Kız

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Y.Erenköy BVK (18.00)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – Vakıflar (18.30)

Yıldız Erkek

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Y. Erenköy BVK (19.30)

Büyük Kadınlar Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS VS P AV

1. YDÜ SK 5 4 1 13 4 12 9

2. DAÜ SK 5 4 1 13 4 12 9

3. GMBÇS 3 2 1 7 4 6 3

4. Vakıflar SK 4 1 3 3 9 3 -6

5. YEBVK 5 0 5 0 15 0 -15

Büyük Erkekler Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS VS P AV

1. GMBÇS 5 4 1 14 5 13 9

2. DAÜ SK 5 3 2 11 8 9 3

3. Vakıflar SK 5 3 2 9 7 7 2

4. YEBVK 5 0 5 4 15 1 -11

Yıldız Kızlar Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS VS P AV

1. DAÜ SK 6 6 0 18 0 18 18

2. GMBÇS 5 4 1 12 5 12 7

3. YEBVK 5 3 2 9 6 9 3

5. YDÜ SK 6 1 5 5 15 3 -10

4. Vakıflar SK 6 0 6 1 18 0 -17