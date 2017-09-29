Fildişili yıldız Ocak için geldi

Arsenal ve Galatasaray gibi kulüplerde üst düzey futbol oynadıktan sonra 2016 yılında futboldan 1 yıl men cezası alan Fildişi Sahilli yıldız Emmanuel Eboue dün Türk Ocağı ile transfer görüşmesi yapmak için adaya geldi. Eboue’yi havaalanında Türk Ocağı yetkilileri karşılarken deneyimli sağ bek Ocak forması ve kaşkolu ile objektiflere poz verdi

Fildişi Sahili’nin yetiştirdiği önemli oyuncular arasında gösterilen Emmanuel Eboue Türk Ocağı ile transfer görüşmesi yapmak için adaya geldi. Dün Ercan Havaalanı’nda Türk Ocağı Fahri Altınör ve yöneticilerin yanı sıra menajer Tekin Birinci tarafından karşılaşanan 34 yaşındaki sağ bek sarı siyahlıların antrenmanını kısa bir süre takip ettikten sonra Mete Adanır Stadı’nı gezdi. Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netlik kazanması bekleniyor.

Mete Adanır’ı gezdi

Dün öğleden sonra adaya gelen deneyimli sağ beki, Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör, yöneticiler ve menajer Tekin Birinci karşılaştı. Ercan Havaalanı’nda Eboue’ye Türk Ocağı forması ve kaşkolu verilirken birlikte fotoğraf çektirildi. Daha sonra Eboue Türk Ocağı’nın Gençlik Gücü hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmayı kısa bir süre takip etti. Eboue, ardından Girne Mete Adanır Stadı’nı gezdi.

Yabancı kontenjanı

Kariyerinde Arsenal ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen, 2016 yılının mart ayında transfer olduğu Sunderland’de eski menajerine ödeme yapmadığı gerekçesi ile FIFA tarafından 1 yıl futboldan men cezası alan Eboue’nin bu cezası mart ayında tamamlanmıştı. Ocak’ta Eboue ile anlaşma sağlanması halinde hangi yabancı oyuncudan vaz geçileceği ise merak konusu. Ligin ilk haftasında Cihangir maçında forma giyen James Akpama, Dinopeter ve kaleci Matthaios Andreou arasından bir oyuncudan vazgeçme durumunda olacak olan Ocak’ta hangi futbolcu ile yolların ayrılacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.