Filateli servisi taşınıyor

Posta Dairesi’nin filateli servisi yarın, taşınma nedeniyle hizmet veremeyecek.

Posta Dairesi’nin açıklamasına göre, filateli servisi Lefkoşa Merkez Postanesi’nden Kaymaklı Posta Şubesi’ne taşınacak. Bu nedenle yarın verilemeyecek hizmetler çarşamba gününden itibaren Kaymaklı Posta Şubesi’nde verilmeye başlanacak.