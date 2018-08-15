Fikstürler çekiliyor
KTFF tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K- Pet 1. Lig fikstür çekimi bugün yapılacak.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K- Pet 1. Lig fikstür çekimi bugün yapılacak. KTFF’den yapılan açıklamada fikstür çekimi Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak. Fikstür çekimi saat 16.00’da başlayacak.
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Etiketler : KTFF, fikstür, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
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