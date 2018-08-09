Fikstür 15 Ağustos’ta Sağlık için randevular tamam
KTFF tarafından organize edilen 2018 - 2019 sezonu futbol ligleri fikstür çekimi 15 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşiyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre 2018-2019 futbol sezonu takvimini belirlemek üzere 15 Ağustos 2018 Çarşamba saat 16.00’da fikstür çekimi için kulüplere çağrıda bulundu. Ayrıca futbol federasyonu, futbolcu sağlık kontrollerinin bu yıl devlet hastanelerinde gerçekleşeceğini ve randevuların alındığını duyurdu.
“Fikstür 15 Ağustos’ta”
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K- Pet 1. Lig fikstür çekimi 15 Ağustos Çarşamba günü çekilecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan fikstür çekimi saat 16.00’da başlayacak.
Sağlık raporları için randevular alındı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen liglerde yer alacak olan futbol kulüplerinin sağlık raporlarını çıkarmaları için oluşturulan randevular belirlendi. Kulüplerimizin söz konusu randevulara, daha önceden belirtmiş oldukları oyuncu listeleri ile gitmeleri gerekmektedir. Kulüplerin belirtilen kategorilerde (A TAKIM, U21, U17) belirtilen hastanelerde en geç sabah saat 08.00’de hazır bulunmalarını rica etti.
HASTANE SAĞLIK RAPORU RANDEVULARI
DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ
10.08.2018 CİHANGİR GSK A TAKIM
13.08.2018 YENİCAMİ AK A TAKIM
14.08.2018 GÖÇMENKÖY İYSK A TAKIM
15.08.2018 GÖNYELİ SK A TAKIM
16.08.2018 GENÇLİK GÜCÜ SK A TAKIM
17.08.2018 YALOVA SK A TAKIM
27.08.2018 BAF ÜLKÜ YURDU A TAKIM
28.08.2018 MESARYA SK A TAKIM
29.08.2018 BOSTANCI BAĞCIL SK A TAKIM
31.08.2018 BİNATLI SK A TAKIM
3.09.2018 ÇETİNKAYA SK A TAKIM
4.09.2018 DEĞİRMENLİK SK A TAKIM
5.09.2018 HAMİTKÖY SK A TAKIM
6.09.2018 LEFKE SK A TAKIM
7.09.2018 DOĞANCI SK A TAKIM
GİRNE AKÇİÇEK DEVLET HASTANESİ
8.08.2018 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA U 21 - A TAKIM
10.08.2018 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK A- U21 - U17
13.08.2018 TÜRK OCAĞI LİMASOL SK U21 - A TAKIM
14.08.2018 ESENTEPE SK U21 - A TAKIM
16.08.2018 AKACAN OZANKÖY SK U21 - A TAKIM
17.08.2018 GİRNE HALK EVİ SK U21 - A TAKIM
3.09.2018 DÜZKAYA SK U21 - A TAKIM
5.09.2018 KARŞIYAKA SK U21 - A TAKIM
LEFKOŞA TRENYOLU POLİKLİNİĞİ
8.08.2018 YENİCAMİ AK U17 - U21
10.08.2018 CİHANGİR GSK U17 -U21
13.08.2018 YILMAZKÖY SK U17
14.08.2018 GÖÇMENKÖY İYSK U17
15.08.2018 GÖNYELİ SK U17-U21
16.08.2018 GENÇLİK GÜCÜ SK U17-U21
28.08.2018 MESARYA SK U21
3.09.2018 ÇETİNKAYA SK U21
4.09.2018 DEĞİRMENLİK SK U17-U21
5.09.2018 HAMİTKÖY SK U2
MAĞUSA DEVLET HASTANESİ
TARİH TAKIM GRUP
08.08.2018 DÖRTYOL SK U-17
10.08.2018 DUMLUPINAR SK A - U21 - U17
13.08.2018 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK U21-A TAKIM
17.08.2018 VADİLİ SK U17
27.08.2018 MORMENEKŞE SK U21-A TAKIM
28.08.2018 YENİBOĞAZİÇİ SK U21-A TAKIM
31.08.2018 ÇANAKKALE SK U21-A TAKIM
05.09.2018 MARAŞ GSK U21-A TAKIM
06.09.2018 AKOVA SK U21-A TAKIM
GÜZELYURT CENGİZ TOPEL HASTANESİ
TARİH TAKIM GRUP
14.08.2018 BİNATLI YSK U17 - U21
17.08.2018 YALOVA SK U17 - U21
27.08.2018 BAF ÜLKÜ YURDU U17 - U21
29.08.2018 BOSTANCI BAĞCIL SK U21
31.08.2018 DOĞANCI SK U21
6.09.2018 LEFKE SK U21