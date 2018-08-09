Fikstür 15 Ağustos’ta Sağlık için randevular tamam

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre 2018-2019 futbol sezonu takvimini belirlemek üzere 15 Ağustos 2018 Çarşamba saat 16.00’da fikstür çekimi için kulüplere çağrıda bulundu. Ayrıca futbol federasyonu, futbolcu sağlık kontrollerinin bu yıl devlet hastanelerinde gerçekleşeceğini ve randevuların alındığını duyurdu.

“Fikstür 15 Ağustos’ta”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K- Pet 1. Lig fikstür çekimi 15 Ağustos Çarşamba günü çekilecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan fikstür çekimi saat 16.00’da başlayacak.

Sağlık raporları için randevular alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen liglerde yer alacak olan futbol kulüplerinin sağlık raporlarını çıkarmaları için oluşturulan randevular belirlendi. Kulüplerimizin söz konusu randevulara, daha önceden belirtmiş oldukları oyuncu listeleri ile gitmeleri gerekmektedir. Kulüplerin belirtilen kategorilerde (A TAKIM, U21, U17) belirtilen hastanelerde en geç sabah saat 08.00’de hazır bulunmalarını rica etti.

HASTANE SAĞLIK RAPORU RANDEVULARI

DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ

10.08.2018 CİHANGİR GSK A TAKIM

13.08.2018 YENİCAMİ AK A TAKIM

14.08.2018 GÖÇMENKÖY İYSK A TAKIM

15.08.2018 GÖNYELİ SK A TAKIM

16.08.2018 GENÇLİK GÜCÜ SK A TAKIM

17.08.2018 YALOVA SK A TAKIM

27.08.2018 BAF ÜLKÜ YURDU A TAKIM

28.08.2018 MESARYA SK A TAKIM

29.08.2018 BOSTANCI BAĞCIL SK A TAKIM

31.08.2018 BİNATLI SK A TAKIM

3.09.2018 ÇETİNKAYA SK A TAKIM

4.09.2018 DEĞİRMENLİK SK A TAKIM

5.09.2018 HAMİTKÖY SK A TAKIM

6.09.2018 LEFKE SK A TAKIM

7.09.2018 DOĞANCI SK A TAKIM

GİRNE AKÇİÇEK DEVLET HASTANESİ

8.08.2018 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA U 21 - A TAKIM

10.08.2018 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK A- U21 - U17

13.08.2018 TÜRK OCAĞI LİMASOL SK U21 - A TAKIM

14.08.2018 ESENTEPE SK U21 - A TAKIM

16.08.2018 AKACAN OZANKÖY SK U21 - A TAKIM

17.08.2018 GİRNE HALK EVİ SK U21 - A TAKIM

3.09.2018 DÜZKAYA SK U21 - A TAKIM

5.09.2018 KARŞIYAKA SK U21 - A TAKIM

LEFKOŞA TRENYOLU POLİKLİNİĞİ

8.08.2018 YENİCAMİ AK U17 - U21

10.08.2018 CİHANGİR GSK U17 -U21

13.08.2018 YILMAZKÖY SK U17

14.08.2018 GÖÇMENKÖY İYSK U17

15.08.2018 GÖNYELİ SK U17-U21

16.08.2018 GENÇLİK GÜCÜ SK U17-U21

28.08.2018 MESARYA SK U21

3.09.2018 ÇETİNKAYA SK U21

4.09.2018 DEĞİRMENLİK SK U17-U21

5.09.2018 HAMİTKÖY SK U2

MAĞUSA DEVLET HASTANESİ

TARİH TAKIM GRUP

08.08.2018 DÖRTYOL SK U-17

10.08.2018 DUMLUPINAR SK A - U21 - U17

13.08.2018 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK U21-A TAKIM

17.08.2018 VADİLİ SK U17

27.08.2018 MORMENEKŞE SK U21-A TAKIM

28.08.2018 YENİBOĞAZİÇİ SK U21-A TAKIM

31.08.2018 ÇANAKKALE SK U21-A TAKIM

05.09.2018 MARAŞ GSK U21-A TAKIM

06.09.2018 AKOVA SK U21-A TAKIM

GÜZELYURT CENGİZ TOPEL HASTANESİ

TARİH TAKIM GRUP

14.08.2018 BİNATLI YSK U17 - U21

17.08.2018 YALOVA SK U17 - U21

27.08.2018 BAF ÜLKÜ YURDU U17 - U21

29.08.2018 BOSTANCI BAĞCIL SK U21

31.08.2018 DOĞANCI SK U21

6.09.2018 LEFKE SK U21