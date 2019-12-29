Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti
Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden emekli polis Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti.
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Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden emekli polis Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti.
Kanlıçay bir süreden beridir karaciğer yetmezliğinden dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.
Bu akşam hayata gözlerini yuman Kanlıçay, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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