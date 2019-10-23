Dila ŞİMŞEK

Demokrat Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın görevinden ayrılma kararı alması üzerine Fikri Ataoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı.



Ataoğlu, Lefkoşa Eziç'te düzenlediği bir basın toplantısı ile başkanlığa adaylığını duyurdu, amacının gelecek için bir umut olarak gördüğü Demokrat Parti'de başkanlık yapabilmek olduğunu vurguladı.



Ataoğlu, konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı, Kurultay'ın 30 Kasım'da gerçekleşeceğini söyledi. "Başka adaylar da olabilir" diyen Fikri Atoğlu, şu ana dek bu adaylığını açıklayan bir başka isim bulunmadığını belirtti.



Ataoğlu, "Sayın Denktaş bu dönemde cumhurbaşkanlığına yönelik çalışmalar içerisinde. Hükümetlerin uzun süreli olması gereğine inanıyorum. Hükümetlerin kısa sürmesi, istikrarsızlığa ve başlatılan projelerin tamamlanmamasına neden oluyor. Başkanlık sisteminin ülkemiz için daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hazırladığımız projelerin hayata geçtiğini görmek bizleri mutlu ediyor"

Ataoğlu, eski Turizm Bakanı olarak antik liman hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı kısmen yaklaşmıştık. Görevi teslim ederken şu anki Turizm Bakanına projelerimizi de teslim ettik. Sadece ihaleye çıkılması kalmıştı. Önümüzdeki süreçte bu projelerin hayata geçeceğini görmek bizi de mutlu edecek" dedi.

"Denktaş aday olursa tam destek vereceğiz"

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik henüz kimsenin aday olarak açıklama yapmadığını belirten Ataoğlu, bu süreçte Serdar Denktaş'ın adaylık kararı halinde, tam destek olacaklarını sözlerine ekledi.