Fikret Demirağ şiirlerle anıldı

Merhum şair Fikret Demirağ adına, Lefke’de, Uluslararası Şiir Festivali’nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Salonu’nda; tüm bölge okullarından öğrenci ve öğretmenlerin katılarak, Fikret Demirağ şiirlerinin seslendirdiği etkinlikle başlayan festival; Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki panel ve şiir dinletisi ile devam etti.

“Şiir ve Ekoloji” temalı panel ve şiir dinletisine, İspanya, Almanya, İtalya, Ukrayna, Hollanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan 23 şair, 2 akademisyen katıldı.

Festivalde, Bademliköy’deki “Fikret Demirağ Şiir Tepesi”nde, şiirler okundu, müzik dinletisi ve Yaşar Ersoy'un, Fikret Demirağ'ın şiirlerinden uyarladığı "Hüzün Ana ve Çocukları" oyunundan kısa bir bölüm sunuldu. Katılımcılar, F.D: Şiir Ormanına ağaç diktiler.

Festivalin son gününde ise, Lefke, Ağaçlı Kahve’de buluşan sanatçılar ve şiir dostları, Lefke, Bandabuliya’adaki “Fikret Demirağ Şiir Odası”nı, ardından Fikret Demirağ’ın doğduğu evi ve sokağı ziyaret etti.

Lefke Belediyesi Çocuk Korosu ve konukların Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumaları ile festival sona erdi.