Fikret Demirağ şiirleriyle LAÜ’de anıldı

1.Fikret Demirağ Uluslararası Şiir Festivali kapsamında Kıbrıslı Türk Şair ve yazar Fikret Demirağ Lefke Avrupa Üniversitesi’nde anıldı. “Akdeniz Şiiri” konulu panel LAÜ Hukuk Fakültesi Büyük Amfi’de, 1 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Ümit İnatçı moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Anna Maria Farabbi, Ogün Kaymak ve Prof. Dr. Saadettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

İnatçı, Akdenizli şair olan Fikret Demirağ’ın önemli bir şair olduğunu söyleyerek, “Onu kaybettiğimiz gün, onu unutmayacağımıza, unutturmayacağımıza dair söz vermiştik. Bu etkinlik bu unutturmama yemininin gereği üzerine düzenlenmiştir” dedi. İnatçı, Akdenizlilik ve şiir, akdenizli şair üzerine konuşmacıların fikirlerini söyleyerek Fikret Demirağ’ı anacaklarını belirterek paneli başlattı.

Akdeniz şiiri çeşitli açılardan ele alındı

Şairlik coğrafyasını bir kilime benzeten Farabbi, bu kilimden bir parça iplik söküldüğünde kilimin düzeni bozulacağını söyleyerek, “Akdenizliliği bir kilime benzetirsek ve hepimizde bunun bir ipliği olarak burada yer alıyorsak şöyle düşünebiliriz; bu güçlü bütünlük gerçek bir akdenizlilik kimliği ortaya koyabilir” dedi. Amerika, Asya, Japonya şiirlerinin karşısında Akdeniz şiirinin ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Farabbi, her şairin kendi bölgesinin rengini, sesini yansıttığını ve oradan yola çıkarak evrensel bir dile ulaştığını söyledi.

Akdenizliliğin kendine özgü yaşam biçimi, yaşam felsefesi olduğunu söyleyen Kaymak, Akdeniz insanının kendi sanat kültürlerinin ürünlerini kendisinin ürettiğini belirtti. Genel olarak Akdeniz şiirinde ortak özellikler olduğunu söyleyen Kaymak, bunların, görsel çarpıcılık, ezgisel zenginlik, lirizm, karmaşık gerçekçilik, geçmiş ve şimdi arasında anlam bağları kurma özelliği olduğunu ifade etti.

Yıldız, şairin karakterinin kullandığı şiir dilinde saklı olduğunu ve dolayısıyla en sağlam değerlendirme kaynağının eseri olduğunu ifade etti. Yıldız Demirağ’ın, zamandan şikayet, çocukluk günlerine özlem, vatan, karakter, ayrılık, sanatçı açlığı, savaşlar, aşk, suçluluk duygusu vb. konulardan esinlenerek eserlerini kaleme aldığını belirtti.

Panel, Fikret Demirağ’ın şiirlerinin katılımcı konuklar tarafından seslendirilmesinin ardından soru cevap bölümü ile son buldu. Şiir Festivali, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde Lefke, Soli Harabeleri ve Bademliköy’de yer alacak çeşitli etkinliklerle devam edecek.