Fikret Demirağ doğum gününde şiirlerle anıldı.

Kıbrıslı Türk şair, yazar ve öğretmen Fikret Demirağ doğum günü olan 10 Ocak tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Mucize Kanatlar Kitap Kafe’de anıldı.

Fatoş Avcısoy Ruso’nun düzenlediği anma etkinliğine Neşe Yaşın ile birlikte iki toplumlu Fikret Demirağ Şiir Yarışmasında ödül alan genç şairlerimiz Tuğçe Tekhanlı, Senem Gökel ve Maria Siakalli konuk olarak katıldı. Etkinlikte konuklar Demirağ’ın şiirleri yanında kendi şiirlerini de okudu.

Fikret Demirağ’ın doğum gününde düzenlenen anma etkinliğine Avcısoy’un öğrencileri de katıldı. Fikret Demirağ şiirlerle anıldı.