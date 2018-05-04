Fidanlar ücretsiz veya indirimli

Bakanlar Kurulu, orman, ağaç ve yeşil alan varlığını artırmak amacıyla, bazı orman, ağaç ve bitki türlerinin, koruluk oluşturacak özel kişi, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim ve askeri birliklere ücretsiz olarak tutanak karşılığında verilebilmesi için daha önce alınmış bir kararda tadilat yaptı.

Buna göre, Orman Dairesi’nce bazı ağaç türleri kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, yerel yönetimlere, köy muhtarlıklarına, askeri birliklere, koruluk ihdas edecek özel veya tüzel kişilere imkanlar nispetinde ücretsiz tutanak karşılığı verilebilecek.

Ayrıca orman ürünleri fiyat listesinde öngörülen ürünlerden kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve askeri birlikler, yüzde 25 indirimli yararlanabilecek.